Село на Одещині перейменували на честь ГУР

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Село Першотравневе в Одеській області деколонізували. Його нова назва — Гурівське, на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Населений пункт розташований в Роздільнянському районі Одещини. Інститут Національної памʼяті України пояснив таке рішення тим, що під час повномасштабної війни з РФ бійці ГУР виконують низку складних завдань ― від стратегічної розвідки до бойових операцій.

Село перейменували за постановою Верховної Ради, вона набула чинності 26 вересня 2024 року. Спецпризначенці додали, що назва Гурівське невипадкова для Одещини. Вона символізує історичну роль регіону у формуванні національних спецслужб.

«Наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917—1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко», — кажуть у відомстві.

Деколонізація в Україні

У 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.

У вересні 2024 Верховна Рада не змогла підтримати постанову № 11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосували 208 нардепів з необхідних 261.

Керівництво парламенту і фракцій внесло нову постанову, з якої вилучили пʼять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми. Ішлося про Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Після цього депутати ВРУ підтримали в цілому постанову № 12041 про зміну назв 327 населених пунктів у рамках дерусифікації.