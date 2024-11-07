Reuters: Підтримка України з боку Німеччини на 2025 рік у безпеці, попри розпад коаліції

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Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Про це повідомили Reuters джерела в бюджетному комітеті.

За словами чотирьох джерел, ці кошти здебільшого є цільовими асигнуваннями й тому їх можуть виділити в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не ухвалять.

Ймовірна затримка бюджету на наступний рік означає відсутність витрат на нові проєкти, хоча деякі витрати, такі як збільшення допомоги Україні, все ще можуть бути відкладені.

Уряд Німеччини погодив бюджет влітку, і він мав бути затверджений парламентом до кінця року, але тепер його можуть відтермінувати до середини 2025 року.

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік німецька допомога Україні становить €4 мільярди у 2025 році проти близько €8 мільярдів у 2024 році.

Урядові джерела повідомили, що канцлер Олаф Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на €3 мільярди — до €15 мільярдів євро і профінансувати його за рахунок призупинення дії боргового гальма — закону, який обмежує запозичення.

Що передувало

6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його партії — Вільної демократичної партії, яка є однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Крістіан Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писати, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 7 листопада заявив, що готовий розпустити парламент і оголосити дострокові вибори після розпаду коаліції канцлера Олафа Шольца.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує Європейський Союз і допомогу Україні.