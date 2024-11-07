Лукашенко помилував 31 політвʼязня

Новини

Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 людину, яких засудили за «злочини екстремістського спрямування».

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Серед помилуваних — 29 чоловіків і дві жінки. Із них 17 мають хронічні хвороби, троє — люди з інвалідністю. У 27 помилуваних є діти, а семеро з них — багатодітні.

Їх звільнили від основного покарання без зняття судимості. Далі за ними спостерігатиме Міністерство внутрішніх справ Білорусі. Імена помилуваних людей невідомі.

Політвʼязні в Білорусі

У 2020—2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.

У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.

Наприкінці липня Лукашенко помилував засудженого до смертної кари працівника німецького Червоного Хреста Ріко Крігера. Згодом Росія та Захід провели масштабний обмін політвʼязнями й шпигунами — туди ввійшов і Крігер.

4 вересня Лукашенко підписав черговий указ про помилування протестувальників — тоді амністували 30 людей.