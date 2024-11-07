Правоохоронці розслідують насильство над дітьми у спецшколі на Тернопільщині

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В одній зі спеціальних шкіл на Тернопільщині під час моніторингового візиту представниці Уповноваженого з прав дитини виявили факти порушення прав дітей.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Ідеться, зокрема, про насильницькі дії щодо вихованців спеціального навчального закладу. Ювенальні прокурори розпочали кримінальні провадження за неналежне виконання професійних обовʼязків, які стосуються охорони життя та здоровʼя неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем.

Досудове розслідування проводитиме слідчий відділ поліції в одному з районів Тернопільської області.

Що передувало

Омбудсман Дмитро Лубінець 28 вересня повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Деякі з вихованок центру скаржились на домагання зі сторони директора. Також діти там скаржаться на нестачу їжі, а дехто навіть підпрацьовує копачем могил.

Правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи.

На тлі цього інциденту в Україні вирішили перевірити всі заклади, де живуть діти.