Politico: Адміністрація Байдена планує терміново відправити Україні допомогу на $6 мільярдів

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново відправити останні понад $6 мільярдів, що лишилися на безпекові допомогу Україні, до дня інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Цей план — єдиний варіант Білого дому США, щоб продовжити надсилати військові зброю і техніку в Україну. Однак є проблеми: після оголошення нового пакета допомоги його вміст потрапляє в Україну протягом кількох місяців.

Тому все, що США надішлють найближчими тижнями, найімовірніше, не потрапить у повному обсязі в Україну до часу, коли Трамп вступить на посаду президента і зможе зупинити незавершені поставки.

Ще одна перешкода — США можуть передавати лише ті боєприпаси, зброю і техніку, які вже є в них. Хоч виділені гроші відшкодують усе Пентагону, але це залежить від того, наскільки швидко можна буде виготовити нові снаряди, зброю або замовити їх заміну.

Гроші, які залишаються з квітневого пакета допомоги Україні, розділені: є $4,3 мільярда, щоб покрити передачу Києві запасів Пентагону, і є $2,1 мільярда на замовлення зброї за контрактом з оборонними компаніями США.