Співзасновник Prometheus Іван Примаченко став обраним нардепом
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Центральна виборча комісія визнала співзасновника освітньої онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос».
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Примаченко замінить у Верховній Раді народного депутата Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня.
Примаченко був під номером 24 у виборчому списку «Голосу».
Хто такий Іван Примаченко
Примаченко народився 24 травня 1990 року в Донецьку, закінчив Київський національний університет імені Шевченка, отримавши науковий ступінь магістра історії.
З 2018 до 2019 року навчався в Стенфордському університеті (США) за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.
Окрім цього, був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS і експертом групи «Реформа освіти та науки» Реанімаційного пакета реформ. Керівник першого проєкту масових онлайн-курсів в Україні «Університет онлайн».
У 2014 році став співзасновником громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Також є засновником студентського порталу найкращих вишів України «Лови Момент!».
Отримав відзнаки «30 до 30» Forbes Ukraine та KyivPost, премію «Люди нового часу» журналу НВ.