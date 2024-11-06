Вибори до Конгресу США: Республіканці отримали більшість в обох палатах

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Республіканці отримали контроль над Сенатом США завдяки перемогам у штатах Західна Вірджинія та Огайо. Так, Республіканська партія контролюватиме щонайменше одну палату Конгресу США наступного року. Водночас республіканці наразі також мають більшість у Палаті представників.

Про це повідомляє Reuters.

У Сенаті рахунок зараз — 51 проти 42 на користь республіканців. Також вони мають перевагу над демократами в Палаті представників — 189 проти 165. Підрахунок голосів досі триває.

Посаду в Сенаті замість демократа, імовірно, отримає губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс, який є республіканцем. В Огайо сенатором стане республіканець Берні Морено.

Ці дві перемоги забезпечили республіканцям більшість у Сенаті принаймні з показниками 51 проти 49.

Видання також зазначає, що та перевага, яку зараз отримали республіканці в Палаті представників, надалі може означати склад 220 проти 212 на користь Республіканської партії.

Reuters пише, що республіканці виграли контрольований демократами округ у «хиткій» Пенсильванії та відібрали місця у демократів у ще одному «хиткому» штаті Північній Кароліні.

Водночас демократи отримали місце, яке займали республіканці, в Алабаміта, що в північній частині штату Нью-Йорк.

У республіканців є шанс збільшити свою перевагу над демократами в Сенаті, якщо вони переможуть у Монтані — штаті, який традиційно вважається республіканським. Водночас Reuters зазначає, що Республіканська партія навряд отримає у Сенаті 60 голосів, необхідних для просування більшості законів у палаті.

Тепер демократам потрібно отримати принаймні шість місць, щоб отримати контроль над 435-місною палатою.

Що це означає для України

Наразі, за президентства представника Демократичної партії Джо Байдена, демократи мають більшість у Сенаті, а республіканці — у Палаті представників.

Республіканці схильні до критики військової допомоги Україні, тому їхня більшість у Сенаті США може негативно вплинути на Україну. Наприклад, наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні на майже $61 мільярд. Рішення ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

Допомогу Україні у США ухвалюють у кілька етапів. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Вибори до Конгресу США

Цьогоріч у США переобиратимуть 34 зі 100 сенаторів та усіх 435 законодавців у Палаті представників Конгресу США. Загалом до Палати представників балотуються 2 710 кандидатів, до Сенату — 69.

Членів Палати представників обирають на два роки. Більшість сенаторів обирають на шість. Водночас третину із сенаторів переобирають через два роки. На виборах до Сенату обирають двох сенаторів від кожного штату.