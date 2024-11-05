Майже в 30 країнах світу Україна не має послів

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Reuters

Наразі 64 закордонні дипломатичні установи України очолюються послами. У майже 30 країнах посади послів наразі вакантні.

Про це «Бабелю» повідомили в МЗС України у відповідь на запит.

Зокрема, послів України зараз нема в таких країнах: Алжир, Ангола, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Гана, Греція, Грузія, Ефіопія, Іран, Казахстан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Кот-д’Івуар, Кувейт, Ліван, Мавританія, Малайзія, Мозамбік, Молдова, Норвегія, Оман, Руанда, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Угорщина, Філіппіни.

В деякі із цих країн послів ще не призначили, оскільки самі посольства відкрились нещодавно: в Демократичній Республіці Конго — 10 квітня, в Кот-д’Івуарі — 11 квітня, Мозамбіку — 15 квітня.

А посла України в Молдові нема з березня цього року, коли звільнили Марка Шевченка. Цю посаду мав обійняти екссекретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, однак станом на 4 листопада указу про його призначення нема.