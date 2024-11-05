Україна досі не призначила посла в Молдові. Президент казав, що цю посаду обійме екссекретар РНБО Данілов

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Україна досі не призначила посла в Молдові — попереднього звільнили ще в березні цього року.

Про це МЗС України повідомило у відповідь на запит «Бабеля».

«Станом на сьогодні [на 4 листопада, день відправлення запиту] указу президента України про призначення надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова не видано», — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що попереднього посла в Молдові Марка Шевченка, який обіймав цю посаду з лютого 2020 року, звільнили 29 березня 2024 року.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що погодив на цю посаду колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.