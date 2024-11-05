Влада Ірану відмовляє в лікуванні ув’язненій нобелівській лауреатці

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Родина правозахисниці та лауреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді звинувачує іранський режим у недбалості. Жінку, яка перебуває у в’язниці, не допускають до проведення життєво необхідної операції.

Про це повідомляє CNN.

Родичі Мохаммаді стверджують, що Іран ставить її життя під загрозу — правозахисниці не дозволяють пройти процедуру біопсії. Це необхідно, щоб поставити чи спростувати онкологію. Нещодавно лікарі виявили в Наргес ураження кісток правої ноги та запідозрили захворювання.

«Влада Ірану ризикує життям Наргес Мохаммаді. [Уряд країни] прагне заподіяти їй «тиху смерть», не несучи прямої відповідальності. Роки увʼязнення та тривалі періоди в одиночній камері серйозно підірвали здоров’я Мохаммаді, спричинивши стан, який неможливо змінити короткими відвідуваннями лікарні», — додає сім’я правозахисниці.

Іранська активістка Наргес Мохаммаді. VOA News

Разом з адвокатом родичі вимагають негайно звільнити Мохаммаді для проведення біопсії та лікування інших хвороб — артриту, захворювання міжхребцевих дисків, а також для додаткових досліджень після серцевого нападу у 2021 році.

Представники Нобелівської лауреатки попередили, що будь-які подальші затримки Ірану можуть бути смертельними для увʼязненої. Їй вже довелося чекати девʼять тижнів, щоб потрапити до лікарні, де і запідозрили рак. Заклик звільнити Мохаммаді для надання медичної допомоги підтримала колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.

У відповідь на запит CNN про коментар посадовці Ірану заявили, що вони «не коментують питання прав людини».

Активістка Наргес Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини восени 2023 року. Це коштувало їй великих особистих втрат — її 13 разів арештовували, пʼять разів засуджували та загалом увʼязнили на 31 рік з додатковим покаранням у вигляді 154 ударів батогом.