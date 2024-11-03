Тайвань заявляє, що повністю припинив постачати верстати Росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Тайвань заявляє, що повністю припинив постачати верстати до Росії з березня 2024 року завдяки посиленому експортному контролю та збільшенням штрафів.
Про це повідомило тайванське Міністерство економіки.
Іноземні аналітичні центри дослідили російський ланцюжок поставок і зʼясували, що Тайвань входив у п’ятірку найбільших постачальників верстатів до РФ. Після цього, з березня, уряд і промисловість Тайваню у співпраці звели такі постачання до нуля.
Мінекономіки Тайваню також продовжує приділяти більше уваги експорту й іншої своєї стратегічної високотехнологічної продукції до Росії. Штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі зросли в 15 разів і тепер становлять близько $32 тисяч.
Щоб зобов’язати виробників проводити належну перевірку, куди врешті потрапляє їхня продукція, Мінекономіки проводить для них публічні тренінги і розʼяснює сучасні методи таких перевірок.
Тайвань також співпрацює з іншими країнами, щоб обмінюватися досвідом експортного контролю та спільно боротися з незаконною торгівлею.
- У розслідуванні The Washington Post від лютого 2024 року йшлося, що російська компанія I Machine Technology, яка є постачальником виробників зброї, імпортувала обладнання з Тайваню на суму $20 мільйонів. Найбільшим клієнтом I Machine Technology торік був Московський машинобудівний завод «Авангард» — постачальник ракет для систем ППО С-400. Після розслідування Тайвань увів санкції проти російської компанії I Machine, а також наказав місцевим компаніям розірвати звʼязки з російськими і дотримуватися заборони на постачання високотехнологічного обладнання до РФ.