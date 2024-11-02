Вінницького блогера Шавлюка, якого підозрюють у держзраді, відправили під варту

Новини

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для блогера Олександра Шавлюка у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє місцеве медіа «20 хвилин».

Перед початком судового засідання біля приміщення суду стояли вінницькі активісти з плакатами, на яких були гасла, що стосувалися Шавлюка: «Зрадників України за ґрати», «Колаборанта і шахрая до вʼязниці», «Медіакор — інструмент Кремля».

Під час засідання суду прокурор зачитав злочини, які інкримінують Шавлюку. Зокрема, йшлося про те, що люди кидали на його карту по 7 тисяч гривень донатів для допомоги ЗСУ, а він їх привласнював.

Сам Шавлюк всі звинувачення заперечував і оголосив відвід судді Андрію Михайленку. Однак новий суддя, який прибув на засідання, відмовив у відводі.

Хто такий Олександр Шавлюк

Олександр Шавлюк веде ютуб-канал «Шавлюк Медіакор» і, за даними YouControl, володіє адвокатською компанією «ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери». Також у нього є закрита група в Telegram з платним доступом, де він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК.

Він чи не найпопулярніший український «експерт» з питань мобілізації. Своїй аудиторії Шавлюк розказує про «звірства» ТЦК, «жахи» в армії й незаконну мобілізацію. «Бабель» дослідив канал і біографію Шавлюка та зʼясував, що у своїх роликах Шавлюк маніпулює фактами, нагнітає і відверто бреше.

1 листопада Шавлюка затримали. Йому повідомили про підозри в держзраді, шахрайстві, перешкоджанні ЗСУ та порушенні рівноправності громадян.