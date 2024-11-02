Рятувальники завершили розбір завалів після влучання по місцю дислокації правоохоронців у Харкові. Яка кількість поранених

Новини

У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців уже завершили аварійно-рятувальні роботи й розбір завалів. Усього через атаку загинула одна людина і 46 постраждали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Під час розбору завалів вивезли 200 кубометрів будівельного сміття. На місці влучання працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 15 людям.

Загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання по житловому будинку залучили рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій.