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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
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Пентагон анонсував черговий пакет безпекової допомоги для України на $425 мільйонів. До нього ввійшли ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Про це йдеться на сайті відомства.

У новий пакет увійшли:

В інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 мільйонів. Це допоможе найближчими місяцями посилити українську армію і є частиною плану перемоги.