У Таджикистані заборонили грати в Counter Strike і GTA через їхню «аморальність»

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Міністерство внутрішніх справ Таджикистану вимагає від власників компʼютерних клубів припинити розповсюдження ігор Counter Strike (CS) і Grand Theft Auto (GTA). Закони країни забороняють відео та ігри «насильницького характеру».

Про це йдеться в заяві МВС Таджикистану.

Відомство закликає не грати в CS і GTA, бо вони начебто демонструють сцени насильства й антисоціальної поведінки, а це суперечить культурним і моральним цінностям Таджикистану.

Правоохоронці стверджують, що між дитячою та підлітковою злочинністю і геймінгом є зв’язок. Тож дорослих закликають контролювати своїх дітей від впливу відеоігор. У місцевих комʼютерних клубах проводитимуть регулярні рейди, щоб не допустити поширення забороненого контенту.

Counter-Strike — це серія відеоігор у жанрі шутер від першої особи. Із CS проводять чемпіонати — наприклад, в турнірі Intel Extreme Masters Rio 2024 перемогли українські кіберспортсмени NAVI. А Grand Theft Auto — франшиза пригодницьких відеоігор у жанрі action-adventure, де гравець потрапляє у віртуальний світ у ролі злочинця, проходить місії та рухається по сюжету.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоровʼя визнала ігровий розлад діагнозом, того ж року побільшало реабілітаційних програм для геймерів.

У травні 2024 Сполученими Штатами прокотилася хвиля судових позовів жінок, які звинувачували індустрію відеоігор у наживі та сприянні масовій залежності. У Туреччині 7 серпня цього ж року заборонили платформу для онлайн-ігор Roblox. Влада країни пояснила цей крок впливом сексуального контенту на платформі, який сприймався як експлуатація дітей.

Авторка: Анастасія Могилевець