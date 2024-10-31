Ілона Маска викликали в суд через лотерею в $1 млн серед виборців

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Суд у Філадельфії (штат Пенсильванія, США) викликав американського мільярдера Ілона Маска на судове засідання. Справа стосується лотереї протрампівського комітету America PAC, де виборці, які підтримали поправки до Конституції, могли виграти $1 мільйон.

Про це повідомляють Reuters та місцеве медіа Pennsylvania Capital-Star.

Суддя наказав усім сторонам прийти на судове слухання у Філадельфії, яке перенесли на четвер, 31 жовтня. Окружний прокурор Ларрі Краснер подав цивільний позов проти PAC та Маска особисто у понеділок, 28 жовтня.

Раніше американський бізнесмен заявив, що до виборів президента даватиме по $1 мільйону на день випадковій людині, яка підписала петицію організації America PAC про зобов’язання підтримувати право на свободу слова та право на володіння зброєю.

Сторона обвинувачення називає лотерею незаконною та стверджує, що розіграш спонукав жителів Пенсильванії ділитися своїми особистими даними. Федеральний закон США забороняє підкуп голосів людей та навіть реєстрацію на голосування за гроші. Порушникам (як платникам, так і одержувачам) загрожує штраф або ув’язнення, якщо їх притягнуть до відповідальності. У Пенсильванії нелегальним вважають лише плату за голоси, але не за реєстрацію.

Як пише Reuters, кампанія Дональда Трампа більше покладається на зовнішні групи для агітації виборців. Тому PAC Ілона Маска відіграє важливу роль у виборах 5 листопада, які, як очікується, пройдуть з мінімальним відривом кандидатів.

Ілон Маск і вибори в США

Бізнесмен публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Маск писав у X, що не дає гроші жодному з кандидатів у президенти США. Однак з часом мільярдер став частіше критикувати Джо Байдена, зближуючись із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Після цього агентство Bloomberg написало, що Маск таємно дає гроші на передвиборчу кампанію Трампа. За версією газети The Wall Street Journal, республіканець може зробити Ілона Маска своїм радником у разі свого повернення в Білий дім.

У вересні 2024 Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах створить комісію з ефективності роботи уряду на чолі з Маском. Цю ідею напередодні озвучив сам мільярдер. Комісія має провести повний фінансовий аудит американських відомств і усунути «нерозумні» витрати.

На початку жовтня 2024 американський мільярдер вклав ще $43,6 мільйона в America PAC, щоб просунути кандидата в президенти США від Республіканської партії Трампа.

Авторка: Анастасія Могилевець