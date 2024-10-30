WP: Більшість виборців «хитких» штатів бояться насильства, якщо Трамп програє

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Більшість виборців у «хитких» штатах у США стурбовані тим, що прихильники кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа відповідатимуть насильством, якщо він не переможе на виборах.

Такі результати показало опитування The Washington Post і Schar School.

В опитуванні взяли участь понад 5 000 зареєстрованих виборців, його провели в першій половині жовтня в семи «хитких» штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

За результатами опитування, 57% виборців дуже або дещо стурбовані тим, що прихильники Трампа вдадуться до насильства, якщо він програє, натомість 31% вважають, що виборці Гарріс вдадуться до насильства. 66% виборців не впевнені, що Трамп змириться з поразкою, тоді як 69% впевнені, що Гарріс змириться з поразкою.

Крім того, 45% вважають, що Трамп намагатиметься правити як диктатор, щодо Гарріс такої думки дотримуються 19%. Серед прихильників Трампа 37% вважають, що Гарріс спробує стати диктатором, тоді як 85% виборців Гарріс вважають, що Трамп прагнутиме до безконтрольної влади.

Водночас опитування показує, що більше виборців з «хитких» штатів довіряють скоріше Трампу, ніж Гарріс, у подоланні загроз демократії в Америці — 43% проти 40%.

Після попередніх виборів у США, коли Трамп програв демократу Джо Байдену, прихильники республіканця штурмували будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції.

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.