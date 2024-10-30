Зеленський підтвердив запит до США про надання Tomahawk, однак це була конфіденційна інформація

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що запит України на ракети Tomahawk був однією з секретних частин Плану перемоги, і обурився «зливу» цієї інформації.

Про це він сказав в інтервʼю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

«Коли багато країн почали підтримувати План перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо», — заявив він.

За словами президента, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та США.

«Як розуміти ці повідомлення? Отже це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного», — додав Зеленський.

Про те, що секретна частина Плану перемоги містила прохання надати Tomahawk, напередодні повідомила The New York Times. Співрозмовники NYT вважають, що це є абсолютно нездійсненною вимогою.

Дальність дії Tomahawk становить 1 500 миль (2 414 км), що більш ніж у сім разів перевищує дальність дії ракет ATACMS, які Україна отримала цього року. І США відправили лише обмежену кількість таких систем, заявили високопоставлені американські чиновники.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський уперше публічно детально представив План перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше ніж у кінці наступного року.