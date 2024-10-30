Міноборони спростило звітування про майно для військових
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Міністерство оборони України змінило правила звітування про майно для військових ЗСУ. Відтепер вони мають повертати після служби лише свої бронежилет і каску.
Про це повідомив очільник відомства Рустем Умеров.
Нововведення передбачають, що спальники, каремати, фляги та інші речі бійці можуть залишати у себе. Обов’язку здати ці предмети більше не буде. Зміни впровадили наказом Міноборони.
У липні 2024 Міністерство оборони тестувало нову полегшену модель бронежилета — його вага від 7,5 кг до 12 кг. Посадовці зазначали, що бронежилет зручний для маневрових дій у штурмових і спеціальних операціях.
Раніше відомство випробовувало спеціальні модульні бронежилети для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ. Особливість спорядження в тому, що при контакті з водою реагує спеціальний модуль і бронежилет спрацьовує, як рятувальний круг, не даючи бійцю потонути.
- Наприкінці 2023 року Міністерство оборони України сертифікувало перший жіночий бронежилет. У нього вигнута назовні бронеплита, звужені плечі та розширений низ, а важить він від 10,5 кілограма.
Авторка: Анастасія Могилевець