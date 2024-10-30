FT: Україна та Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергосистемі

Новини

Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури одна одної.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані у питанні джерела.

За словами співрозмовників видання, зокрема і високопоставлених українських посадовців, Київ прагне відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до досягнення угоди в серпні 2024 року, але зірвалися через наступ України на Курщину.

«Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних обʼєктів», — заявив неназваний український посадовець, знайомий із переговорами.

Ця угода, в разі її досягнення, могла б стати найбільш значною деескалацією від моменту повномасштабного вторгнення Росії, зазначає FT.

За джерелами видання, в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих розвідувальними службами обох країн, Росія і Україна вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одна одної.

З наближенням зими Україна стикається з серйозними викликами через масштабні російські ракетні удари, які знищили майже половину її енергогенеруючих потужностей. Зараз країна переважно покладається на свої атомні електростанції та імпорт енергоносіїв від європейських партнерів.

Але, як наголосив російський високопосадовець, який бере участь у переговорах, лідер РФ Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські з Курської області, де Київ все ще контролює близько 600 кв. км території.

«Поки українці топчуть землю в Курську, Путін битиме по енергетичній інфраструктурі Зеленського», — сказав російський посадовець.

Водночас, за словами високопоставленого українського посадовця, Україна планує продовжувати завдавати ударів по російських цілях, зокрема по нафтопереробним заводах, щоб тиснути на Росію на переговорах. За його словами, окрім далекобійної зброї, яка дозволила б Києву вражати енергетичні обʼєкти і військові обʼєкти на території Росії, в українців «не так багато важелів впливу, щоб змусити росіян до переговорів».

Як пише FT, вторгнення в Курську область призвело до того, що Москва вийшла з попереднього раунду переговорів у серпні 2024 року — саме тоді, коли офіційні особи почали планувати особисту зустріч у Досі, Катар.

Інші спроби досягти домовленостей також зазнавали невдачі в минулому. За словами чотирьох українських посадовців, восени минулого року Київ і Москва уклали «мовчазну угоду» про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних обʼєктах одне одного. Як наслідок, стверджують два українських і одне американське джерело, Росія тієї зими утрималася від масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Ця домовленість нібито і мала прокласти шлях до офіційної угоди.

Однак у лютому і березні 2024 року Київ відновив атаки безпілотників на російські нафтові обʼєкти, прагнучи посилити тиск на Москву. FT пише, що попри заклики Білого дому припинити удари Київ продовжував їх, тож Москва розцінила це як порушення домовленості. Після цього Росія атакувала електростанції по всій Україні, зокрема зруйнувала Трипільську ТЕС за 40 км від Києва.

У жовтні президент Володимир Зеленський казав, що взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може може стати кроком до завершення війни.