У Грузії перерахують бюлетені на деяких дільницях

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Центральна виборча комісія Грузії перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Про це повідомили в ЦВК Грузії.

Бюлетені перерахують на приблизно 14% виборчих дільниць після того, як опозиційні партії Грузії не визнали результатів парламентських виборів і заявили про їх фальсифікацію.

Парламентські вибори в Грузії пройшли 26 жовтня, і, за даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. Відповідно до законів Грузії, ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія за Грузію» — 7,76%.

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факту прямих фальсифікацій не підтвердили.

28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинний президент Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один із лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.