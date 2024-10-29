The Washington Post втратила понад 200 тисяч читачів — газета не підтримала ані Гарріс, ані Трампа на виборах США

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Американська газета The Washington Post (WP) втратила понад 200 тисяч передплатників, ще троє членів редакційної колегії пішли у відставку. Це сталося після рішення видання не підтримувати жодного кандидата на президентських виборах у США.

Про це повідомляє власне WP та National Public Radio.

За даними National Public Radio, масове скасування передплати на WP вже сягнуло близько 8% платного тиражу газети, який налічує 2,5 мільйона читачів.

Генеральний директор газети Вільям Льюїс раніше заявив, що WP не підтримуватиме жодного з можливих очільників держави на виборах 5 листопада та на будь-яких майбутніх виборах президента. Він назвав це «поверненням до їхніх витоків».

Власник видання Джефф Безос в офіційній заяві пояснив, що завдяки таким крокам вони хочуть залишатися неупередженими. Він висловив думку, що підтримка котрогось із політиків напередодні голосування не впливає на перегони. Натомість це нібито може похитнути довіру до медіа.

Троє працівників залишили редколегію через таке рішення керівництва. Стільки ж людей вийшли з ради Los Angeles Times на знак протесту. Два десятки колумністів WP оприлюднили статтю, у якій назвали нові правила «жахливою помилкою».

«Це відмова від основних редакційних переконань газети, яку ми любимо. Незалежна газета може колись відмовитися від підтримки президента. Але не йдеться про ситуацію, в якій один з кандидатів обстоює позиції, що прямо загрожують свободі медіа та цінностям Конституції», — написали автори, натякаючи на Дональда Трампа.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп та представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що державі доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва та гострою критикою Трампа й Венса.

Авторка: Анастасія Могилевець