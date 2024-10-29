В Ізраїлі заборонили роботу Агентства ООН з допомоги палестинцям

Новини

Ізраїльські законодавці проголосували за законопроєкт, який перешкоджає Агентству ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) працювати на території Ізраїлю. Документ скасував обмін нотами 1967 року, який був основою для діяльності БАПОР.

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїль стверджує, що понад 10% персоналу Агентства у секторі Гази пов’язані з тероризмом, і що навчальні заклади під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та прославляють терор.

У лютому Армія оборони Ізраїлю знайшла підземний центр обробки даних ХАМАС під штаб-квартирою БАПОР у секторі Гази. ЦАХАЛ також неодноразово атакував командні центри ХАМАС і бойовиків організації, які ховалися в школах Агентства ООН у справах палестинських біженців.

«Немає жодних причин для того, щоб БАПОР функціонував в Ізраїлі. З усією повагою, ми суверенна країна і можемо мати справу зі своїми громадянами», — сказав автор законопроєкту.

В ООН відреагували і сказали, що голосування ізраїльського Кнесету призведе до поглиблення страждань палестинців, і законопроєкт «є нічим іншим, як колективним покаранням».

Генсек ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що БАПОР забезпечує основний спосіб доставки допомоги, тому заборона його діяльності в Ізраїлі матиме «руйнівні наслідки».

«Немає альтернатив Агентству ООН у справах палестинських біженців», — написали в організації.

Однак цей законопроєкт не єдиний. Ізраїльські законодавці підготували ще один документ, який передбачає заборону державним органам мати будь-які контакти з БАПОР, що обмежить його діяльність у Газі та на Західному березі річки Йордан.

Ізраїль стверджує, що надає безпрецедентну кількість гуманітарної допомоги Газі.

Що передувало

На початку 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників БАПОР, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 викрали і вивезли до сектора Гази. Reuters із посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджував, що в нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН.

Почалося розслідування. У БАПОР заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Ізраїль каже, що в БАПОР багато членів ХАМАС, і країна докладає зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що «БАПОР — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази.

Улітку в ООН визнали, що девʼять працівників агентства з допомоги палестинцям могли брати участь в атаці ХАМАС на Ізраїль. Їх звільнили.