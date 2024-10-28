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«BBC News Україна» оголосив лонглісти на звання кращих книг року. Хто увійшов у список

Автор:
Оля Березюк
Дата:

«ВВС News Україна» визначила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС — 2024», «Книга року ВВС Есеїстика — 2024» та «Дитяча книга року ВВС — 2024».

Про це йдеться на сайті медіа.

До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях, які журі обрало з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс.

Довгий список у номінації «Книга року ВВС — 2024»:

Довгий список премії «Дитяча книга року ВВС — 2024»:

Довгий список премії «Книга року ВВС — Есеїстика — 2024»:

Обирати переможців будуть: професорка Києво-Могилянської академії та письменниця Віра Агеєва; письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало; блогер Віталій Чепинога; професор Канзаського університету Віталій Чернецький; головна редакторка «BBC News Україна» Марта Шокало.

Фінал конкурсу Книга року ВВС — 2024 відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в £1 000 (53,7 тисячі гривень).