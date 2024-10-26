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Зеленський підписав закон, який дозволяє ставати офіцерами ЗСУ іноземцям

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12023, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства обіймати офіцерські посади.

Закон передбачає дозвіл іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту і Національною гвардією й нести військову службу на посадах офіцерського складу.

Також документ пропонує створити Центр рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:

Раніше, 20 серпня, парламент ухвалив закон, за яким іноземці, що воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство.