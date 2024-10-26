Уночі Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. ППО знищила 44 дрони

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Уночі ППО збила 44 російські дрони з 91. Ще 44 з безпілотники були локаційно втрачені, один — полетів до Білорусі.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Дрони збивали в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, а також на Курщині. Один дрон досі в повітряному просторі України.

Крім безпілотників, росіяни запустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та ще дві невстановленого типу. Загалом за ніч — 98 повітряних цілей.

Ракетами росіяни вдарили по обʼєктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. У Дніпрі відомо про чотирьох загиблих, пошкоджена лікарня імені Мечникова. Також загибла від атаки є на Київщині.