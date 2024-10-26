Уряд частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

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Кабінет міністрів погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомили на сайті уряду.

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Водночас бронювання критично важливих підприємств, що отримали такий статус впродовж останніх чотирьох місяців, перевірять до 15 листопада, як і планували.

В уряді кажуть, що причина перевірки — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств і заброньованих працівників. За її результатом критерії бронювання оновлять.

Що передувало

10 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував перевірку підприємств, що мають статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей — він триватиме до 15 листопада 2024 року.

З 20 жовтня в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації, оскільки до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

Також Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.