Країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України за рахунок заморожених активів Росії

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Країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України за рахунок доходу від заморожених активів Росії.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7, опублікованій італійським урядом.

Першу виплату планують зробити до кінця року. Кошти передаватимуть «різними каналами» як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.

Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року. Так лідери G7 підкреслили свою рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів Росії.