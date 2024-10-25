У Молдові затримали ватажка угруповання, яке підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі
- Автор:
- Олександра Амру
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Поліція затримала лідера злочинного угруповання, що входить до організації проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Його підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі про ЄС 20 жовтня в Молдові.
Про це пише NewsMaker.
Правоохоронці повідомили, що до них звернулася жителька молдовського міста Унген і повідомила, що отримала від місцевого лідера угруповання 1,5 тисячі молдовських лей (близько 3,5 тисячі гривень) за те, щоб віддати свій голос за «конкретного кандидата» на президентських виборах і проголосувати проти курсу країни до Євросоюзу.
Поліція провела обшуки в домі та офісі підозрюваного — 26-річного місцевого жителя. Вони знайшли там списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на голоси виборців. Чоловіка затримали на три доби.
Вибори в Молдові
Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла в першому турі цьогорічних президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. Громадяни також підтримали євроінтеграцію.
За Санду проголосували 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.
На цих президентських виборах Молдова мала 11 кандидатів. Президентка Молдови Майя Санду просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС, який підтримали 50,46% виборців. Водночас 25,98% громадян виступили проти.
Явка виборців становила 51,68 %, тому результати референдуму визнають чинними, адже для цього було потрібно, щоб явка була щонайменше 33%.
Вплив Росії на вибори в Молдові
Віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.
За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.
Раніше в жовтні начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.
Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.
У день виборів, 20 жовтня, Молдова відкрила на території Росії дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента. Однак МЗС Молдови вважає, що Росія штучно створила на них черги.
- Молдова прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови вступити до блоку до кінця десятиліття є доволі амбітною, оскільки країні доведеться подолати чимало викликів на шляху до членства в ЄС, зокрема корупцію в системі судочинства.