Маск вклав в агітаційну кампанію Трампа понад $118 мільйонів

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На початку жовтня 2024 американський мільярдер Ілон Маск вклав ще $43,6 мільйона в America PAC, щоб просунути кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це свідчать документи щодо матеріальних внесків у кампанію республіканця, які отримало Politico.

Новий внесок засновника SpaceX у PAC збільшив загальну суму пожертв до понад $118 мільйонів. Як пише видання, Маск тісно повʼязаний з групою і зʼявився на кількох нещодавніх агітаційних заходах у штаті Пенсильванія.

Кошти America PAC витрачалися переважно на агітацію, щоб посилити позиції Трампа в хитких штатах. За даними компанії з відстеження реклами AdImpact, PAC прорекламувала Трампа 24 жовтня на радіо в Північній Кароліні. Комітет проводить щоденні розіграші Маска на мільйон доларів серед виборців, які підписали петицію America PAC про зобовʼязання підтримувати право на свободу слова і право на володіння зброєю.

Під час попередніх виборчих кампаній у США Маск жертвував лише невеликі суми, іноді даючи кошти демократам. Але цього року він став одним з найбільших політичних донорів країни. На початку жовтня він також вклав $10 мільйонів у первинний Super PAC республіканців у Сенаті та зробив внески до кількох інших афілійованих із партією груп.

Крім Маска, на America PAC у жовтні вперше задонатили й інші відомі люди: один мільйон доларів виділив бізнесмен Нельсон Пельтц і два — міністр освіти США 2017—2021 років Бетсі Девос.

Авторка: Анастасія Могилевець