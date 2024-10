Ексмодель каже, що Дональд Трамп торкався її без згоди. До нього жінку привів Джеффрі Епштейн

Новини

Колишня модель Стейсі Вільямс стверджує, що Дональд Трампа, нинішній кандидат у президенти США від Республіканської партії, доторкався до її грудей і сідниць без згоди. Це сталося у 1993 році у Trump Tower, коли покійний Джеффрі Епштейн, якого звинувачують у педофілії та організації проституції, познайомив їх.

Про це пише The Guardian.

За словами Стейсі Вільямс, це було «закрученою грою» між Трампом і Епштейном, які на той час дружили. Вона була на прогулянці з Ептейном, коли чоловік запропонував зайти у Trump Tower привітатися з Трапмом. Тоді останній притягнув модель до себе і поклав руки їй на груди, талію і сідниці. Жінка додала, що була дуже збентежена і бачила, що двоє чоловіків посміхалися одне одному.

Прессекретар кампанія Дональда Трампа Каролайн Левітт заперечує звинувачення, мовляв, «ця фейкова історія вигадана штабом Камали Гарріс».

Стейсі Вільямс у 1996 році. Getty Images

Стейсі Вільямс зазначила, що згодом у 1993 році Трамп надіслав її агенту листівку курʼєром, на якій було зображено його резиденцію Мар-а-Лаго та курорт у Палм-Біч. На листівці написано: «Стейсі, твій дім далеко від дому. З любовʼю Дональд».

Стейсі Вільямс / The Guardian

Жінка ділилася своєю історію раніше в соціальних мережах, але розкрила всі подробиці під час онлайн-зустрічі, організованої Survivors for Kamala, яка підтримує кандидатку в президенти США від Демократичної партії. Цього тижня організація Survivors for Kamala також опублікувала оголошення в New York Times, підписане 200 людьми, які пережили сексуальне та гендерне насильство, що мало нагадати про те, що суд визнав Трампа відповідальним за сексуальне насильство.

Після інциденту, як каже Вільямс, вони з Епштейном залишили Trump Tower, і вона відчула, як Епштейн на неї злиться.

«Ми з Джеффрі пішли, і він не подивився на мене і не заговорив зі мною, і я відчув, що навколо мене кипить гнів, і коли ми зійшли на тротуар, він подивився на мене, просто вилаяв і сказав: «Чому ти дозволила йому це зробити?», — сказала жінка і додала: «Він змусив мене почуватися так огидно».

Невдовзі вони з Епштейном розійшлися. Вільямс зауважила, що ніколи не знала про його злочини щодо дітей і жінок, про які стане відомо пізніше.

Дональда Трампа звинувачують у сексуальних домаганнях близько 20 жінок. Звинувачення стосуються того, що Трамп цілував їх без згоди, простягав руки під спідниці, заходив у їхні роздягальні. Дональд Трамп усе заперечує.

Що відомо про Епштейна і його звʼязки з Трампом

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Федеральне бюро розслідувань США виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Тік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення фінансиста Джеффрі Епштейна.

Цьогоріч стало відомо, що колишні президенти США Дональд Трамп і Білл Клінтон літали приватним літаком Джеффрі Епштейна «Лоліта експрес». З 1993 до 1997 року Трамп принаймні сім разів подорожував на приватному літаку Епштейна, іноді разом із членами своєї сімʼї. Однак не відомо, чи Трамп коли-небудь відвідував острів Епштейна в Карибському морі, який був центром його міжнародної мережі секс-торгівлі. Трамп і Епштейн на той час були діловими партнерами, їх часто бачили разом на офіційних заходах.

Звинування проти Трампа від жінок

У травні суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо колумністки Елізабет Джин Керол. Політик мав виплатити Керол $2 мільйони компенсації. До того ж Дональда Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент — за це присудили ще $3 мільйони компенсації на користь жінки.

Фотографка і модель Крістін Андерсон заявила, що в 1990-х на Мангеттені Трамп торкався її піхви через спідню білизну. Адміністраторка компанії Трампа Рейчел Крукс сказала, що у 2005 році він без дозволу поцілував її в губи. Джіл Харт, яка довго керувала компанією, що проводить конкурси краси, розповідала, як Трамп переслідував її та теж торкався піхви через труси. Загалом з офіційними звинуваченнями проти Трампа тоді виступили 11 жінок.