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Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку Аллахвердієву. Її підозрюють у незаконному збагаченні

Автор:
Оля Березюк
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Вищий антикорупційний суд застосував до народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (дівоче прізвище — Аллахвердієва) запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає імені фігурантки справи, але з деталей зрозуміло, що мова саме про Аллахвердієву.

Поручителями суд визначив двох людей: голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

На підозрювану поклали наступні обовʼязки:

Термін дії обов’язків — два місяці.