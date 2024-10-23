Міністр охорони здоровʼя: Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня

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Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця цього тижня.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Перед цим уряд доручив МОЗ зібрати всі документи, щоб завершити реформу ліквідації відомства та запровадити нову модель.

Ляшко повідомив, що в Україні зараз є понад 350 МСЕК, у яких працюють приблизно 1 200 лікарів. Уже 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, а їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Уже 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Тоді ж президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року — за місяць Міністерство охорони здоровʼя має запропонувати відповідний проєкт.