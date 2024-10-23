NYT: Білл Гейтс таємно пожертував $50 мільйонів на кампанію Камали Гарріс

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Один із найбагатших людей світу, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс міг приватно пожертвувати $50 мільйонів на передвиборчу кампанію демократки Камали Гарріс.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Білл Гейтс десятиліттями не втручався в політичні справи, тож його пожертва мала залишатися в таємниці. Публічно він не підтримав Гарріс як кандидатку у президенти США, але пожертва свідчить про значну зміну стратегії його поведінки.

Цьогоріч під час розмов із друзями Гейтс приватно непокоївся через імовірність другого президентства республіканця Дональда Трампа. Він наголошував, що міг би співпрацювати з будь-яким кандидатом — що з Трампом, що з Гарріс. Однак його непокоїть потенційне скорочення програм планування сімʼї та глобальної охорони здоровʼя в разі обрання Трампа президентом. Водночас Гейтс не має тісних стосунків із Гарріс, хоч відзначає роль її адміністрації в політиці для змін клімату.

NYT пише, що Гейтс зробив пожертву через організацію Future Forward, яка приймає донати на передвиборчу кампанію Камали Харріс. Future Forward ніколи не розголошує імена своїх донорів, тож імʼя Гейтса, імовірно, не зʼявиться в публічній документації компанії. Хоч сам він у приватних розмовах із колишнім мером Нью-Йорка Майком Блумбергом підтверджував пожертву саме через Future Forward.

У відповідь на публікацію журналістів Білл Гейтс лише підкреслив свою двопартійність і заявив, що «ці вибори відрізняються». Про грошову підтримку кампанії Гарріс він нічого не сказав.

«Я підтримую кандидатів, які демонструють чітку прихильність до поліпшення охорони здоровʼя, зниження рівня бідності та боротьби зі зміною клімату в США і в усьому світі. Я маю довгу історію співпраці з лідерами різних політичних сил, але ці вибори відрізняються від інших, вони мають безпрецедентне значення для американців і найбільш вразливих верств населення в усьому світі», — прокоментував Гейтс.

У 2019 році Гейтс казав, що не планує робити великі політичні пожертви. Він говорив: «Іноді це може здаватися спокусливим, і є інші люди, які так роблять, але я просто не хочу хапатися за цей гігантський мегафон».

Водночас діти Гейтса Рорі та Фібі давно стали донорами Демократичної партії, кажуть джерела NYT. Мільйони доларів, які вони разом вкладають у кампанію Гарріс, здебільшого надходять від їхніх батьків.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.

Результаті ключових опитувань щодо підтримки Гарріс і Трампа постійно змінюються. Трамп або випереджає Гарріс на один-два відсотки, або кандидати мають рівні шанси на перемогу.