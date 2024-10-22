СБУ: Правоохоронці скасували 4 тисячі висновків про інвалідність та повідомили 64 посадовцям МСЕК про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру за участь у корупційних схемах у лавах медико-соціальних експертних комісій вже 64 посадовцям МСЕК, а також скасували 4 106 фіктивних висновків про інвалідність.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО, передає СБУ.

У 2024 році вже засудили 9 посадовців за масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій.

Наразі правоохоронці перевіряють майже 2,4 тисячі посадовців за фактами незаконного отримання інвалідності.

Також СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Що передувало

На початку жовтня суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням.

Президент України Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями, після якого генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.