Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі інцидентів, коли прокурори отримували інвалідності

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Офіс генерального прокурора

Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі інцидентів з отриманням інвалідності прокурорами.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Генеральний прокурор заявив, що йде у відставку після засідання Ради з національної безпеки та оборони України за участі президента Володимира Зеленського, на якій, за словами Костіна, йшлося про «очевидно аморальну ситуацію» з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

На засідання РНБО Володимир Зеленський заявив, що має бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

«Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора», — заявив Андрій Костін.

В Україні генпрокурора звільняє президент за згодою Верховної Ради. Тобто за відставку Костіна має ще проголосувати парламент.

Що передувало

На початку жовтня суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням.

Після цього президент України Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями.