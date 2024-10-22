Сестра Кім Чен Ина назвала Київ і Сеул «собаками, виплеканими США»

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Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Південна Корея і Україна схожі, «як дві краплі води» і нагадують їй «невихованих собак, виплеканих США».

Її слова передає державне корейське Центральне інформаційне агентство (KCNA).

«Судячи з поведінки Сеулу і Києва, які метушаться, жебракують і наважуються нести незворотну безглузду нісенітницю щодо держав, що володіють ядерною зброєю, вони однакові, як дві краплі води. Треба називати це спільними рисами, притаманними невихованим собакам, виплеканим США», — заявила сестра Кім Чен Ина, яка обіймає посаду заступника завідувача відділу Центрального комітету Трудової партії Кореї.

Також вона додала, що КНДР продовжує розслідувати інцидент з безпілотником, який, як кажуть у Пхеньяні, запустила Південна Корея для розповсюдження агітаційних листівок. 19 жовтня уламки цього дрона знайшли в районі Пхеньяна.

Також Кім Йо Чжон розповіла, що 21 жовтня в кількох районах Північної Кореї знайшли і спалили «велику кількість» агітаційних листівок, розкиданих Південною Кореєю.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня в країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».