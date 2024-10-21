В Україні не підвищуватимуть тарифи на енергоносії — МВФ не висував такої вимоги для подальшої підтримки країни

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

В Україні не підвищуватимуть тарифи на енергоносії. Міжнародний валютний фонд не висував такої вимоги, коли оновлював меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Там зазначили, що всі оновлення меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії — так хотіли розвʼязувати проблеми в українському енергосекторі, які виникли через повномасштабну війну. Але у Мінфіні зазначають, що це можливо лише, якщо виділятимуть достатньо ресурсів, щоб забезпечувати вразливі домогосподарства.

Водночас у оновленому меморандумі йдеться, що до кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, ухвалити зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду «Укренерго» в повному складі.

Одне завдання отримав Національний банк — до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

Також МВФ відтермінував два раніше встановлених маяки, зокрема аудит НАБУ (перенесли з кінця вересня 2024-го на кінець січня 2025-го) та зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо спливу строків досудового розслідування (перенесли з кінця жовтня на кінець грудня 2024 року).

Допомога від МВФ

18 жовтня 2024 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це означає майже $1,1 мільярда прямого бюджетного фінансування.

Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.