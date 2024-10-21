МОЗ скасував інвалідність 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницькою МСЕК

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Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницькою МСЕК.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Українських Новин.

У відповіді зазначається, що провели перевірку рішень про встановлення інвалідності, ухвалених щодо:

чоловіків від 18 до 60 років у період з 27 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року (розглянуто комісією — 53 734 справи, відібрано для перегляду — 781 справу);

чоловіків віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період з 6 червня 2024 року по 21 червня 2024 року (розглянуто комісією — 37 891 справу, відібрано для перегляду — 543 справи).

«Нині опрацьовано понад 18 779 медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», — йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках ІІ групу інвалідності скасовано і встановлено ІІІ групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності було знято.

На теперішній час проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в межах кримінального провадження.

Що передувало

На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що призначив засідання РНБО через ситуацію з інвалідністю для прокурорів. А Костін розповів, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення..