ППО збила 42 дрони й чотири ракети
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Українська протиповітряна оборона знищила 42 російських дрони й чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Про це повідомило командування Повітряних сил України.
У ніч на 19 жовтня Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей: до 98 дронів (Shahed і безпілотники невстановленого типу) та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Їх знищували в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.
Ще 46 дронів локаційно втрачені. Кілька безпілотників досі в повітряному просторі України — бойова робота триває.
Наслідки
У Києві після російської атаки постраждала молода жінка — у неї серйозне поранення ноги. У Дніпровському районі столиці пошкоджений фасад будинку, а в Дарницькому — автівки.
Під ударом опинилась критична інфраструктура на Сумщині та Чернігівщині — там ввели аварійні вимкнення світла.
У Шостці на Сумщині вісім поранених. Серед них — пʼятеро рятувальників, Росія поцілила по місцевому підрозділу ДСНС.