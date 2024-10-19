МВФ встановив нові вимоги для подальшої підтримки України

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд 18 жовтня оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми.

До кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, ухвалити зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду «Укренерго» в повному складі.

Одне завдання отримав Національний банк — до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

Також МВФ відтермінував два раніше встановлених маяки, зокрема аудит НАБУ (перенесли з кінця вересня 2024-го на кінець січня 2025-го) та зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо спливу строків досудового розслідування (перенесли з кінця жовтня на кінець грудня 2024 року).

З нових маяків у переліку такі:

ухвалення поправок до Бюджетного кодексу відповідно до Плану дій з управління державними інвестиціями (до кінця січня 2025-го);

призначення нового голови Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі (кінець лютого 2025-го);

затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів (кінець лютого 2025-го);

реєстрація законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ, тобто онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо (кінець квітня 2025-го);

призначення голови Державної митної служби та постійних голів усіх регіональних митниць (кінець червня 2025-го);

подання бюджетної декларації на 2026—2028 роки відповідно до параметрів програми (кінець червня 2025-го).

Допомога від МВФ

18 жовтня 2024 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це означає майже $1,1 мільярда прямого бюджетного фінансування.

Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.