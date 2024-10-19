Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 19 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру України в Сумській та Чернігівській областях.
Сумщина
Росіяни били керованими авіабомбами та дронами Shahed по Шосткінський громаді Сумщини, повідомили в ОВА.
Постраждали щонайменше сім людей. Пошкоджені обʼєкти енергетики та інфраструктури. На території області ввели аварійні відключення світла — знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
Енергетики працюють над ремонтом пошкоджених обʼєктів.
Чернігівщина
Росіяни атакували обʼєкти енергетичної системи Чернігівщини — є влучання, там спалахнула пожежа. Вогонь уже локалізували. Про постраждалих не повідомляють, загрози електропостачанню немає, уточнили в ОВА.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась у липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили: якщо не буде обстрілів, то в найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують.