Україна повернула з російського полону правозахисника Максима Буткевича

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З російського полону звільнили українського правозахисника, журналіста і військового Максима Буткевича.

Про це повідомив його батько Олександр Буткевич у коментарі Центру прав людини ZMINA.

Він розповів, що йому зателефонував Координаційний штаб і повідомив, що його сина обміняли в межах обміну військовополоненими — він вже в Україні. Раніше Міноборони РФ говорило про обмін у форматі «95 на 95», Україна поки що про це не повідомляла.

Максим Буткевич.

Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. Російські пропагандисти повідомили про взяття його в полон у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське (Луганська область) 24 червня 2022 року, опублікувавши відео допиту.

У березні 2023 року російський суд «ЛНР» дав Буткевичу 13 років колонії. Окупанти визнали його «винним у воєнних злочинах»: у Сєвєродонецьку Буткевич нібито вистрілив з гранатомета по підʼїзду житлового будинку, поранивши двох людей.

Кілька місяців про місцеперебування засновника «Громадського радіо» Максима Буткевича нічого не було відомо. Після засідання апеляційного суду, яке відбулося 22 серпня 2023 року, Максима Буткевича мали етапувати. Однак уже в грудні зʼясувалось, що він перебуває в колонії на окупованій частині Луганщини.