Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — там його могли б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду

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Лідер Росії Володимир Путін не поїде на саміт G20 («Великої двадцятки») у Бразилії. Там його могли б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

На пресконференції журналіст CNN спитав Путіна, чи не боїться він, що його заарештують на саміті G20. Той, ухилившись від прямої відповіді, сказав:

«У мене з президентом [Бразилії] Лулою чудові дружні відносини. Ну що ж, я спеціально туди приїду, щоби порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це. Ми фактично зірвемо роботу «двадцятки». Навіщо?»

Тож замість нього на саміт поїде інший представник РФ. Якби Путін приїхав у Бразилію, та б була зобовʼязана його заарештувати через виданий ордер на арешт від МКС.

Що передувало

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином. Путін і Львова-Бєлова як офіційні підозрювані мають бути заарештовані у країнах, що ратифікували Римський статут. Де-юре для них закриті 123 країни, зокрема й Монголія, яка ратифікувала його у 2002 році.

Путін після видачі ордера виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР, Обʼєднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Вʼєтнам та Азербайджан. Ці країни Римський статут не ратифікували, тому вони не зобовʼязані виконувати ордер МКС.

Однак під час візиту Путіна в Монголію 2—3 вересня (а це його перший візит до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт) його не заарештували. Як згодом пояснили в Монголії, нібито через залежність країни від російських енергопродуктів.