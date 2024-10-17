Британія ввела свій найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

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Велика Британія запровадила свій найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Під обмеження потрапили 18 російських нафтових танкерів і чотири танкери зі зрідженим природним газом.

Про це повідомили в урядовій пресслужбі.

Танки під санкціями не зможуть відвідувати порти Великої Британії та отримувати доступ до провідних світових британських морських служб. Зараз під британськими обмеженнями перебувають 43 російських судна.

За даними Лондону, торік нафтові танкери, на які сьогодні наклали санкції, принесли Росії близько $4,9 мільярда.

Найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» намагається перейменовувати й розвантажувати свої судна, щоб уникнути санкцій Великої Британії, однак з кожним новим санкційним пакетом кількість лазівок зменшується.

На конференції Європейського політичного співтовариства премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про «Заклик до дії» — програму боротьби з тіньовим флотом Росії. До неї долучилися понад чотири десятки країн і ЄС. Сьогодні, 17 жовтня, до програми приєдналися США і Канада.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що приносить великі прибутки Кремлю.