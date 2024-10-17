Трамп продовжує казати, що гаїтяни їдять сусідських котів і собак в Огайо

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову стверджував, що мігранти з Гаїті в Спрингфілді, штат Огайо, їдять домашніх тварин своїх сусідів — собак і котів.

Про це він заявив під час форуму Univision у Флориді, виступаючи перед латиноамериканцями.

На запитання когось з аудиторії, чи він справді вірить історіям про поїдання гаїтянами тварин у Спрингфілді, Трамп наполягав, що він «говорить лише те, що повідомлялося». Джерелами такої інформації він не поділився.

Дональд Трамп також сказав, знову ж без жодних доказів, що спільнота мігрантів «їсть і інші речі, які вони не повинні їсти».

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс неодноразово критикувала Трампа через заяви про гаїтян. Під час дискусії, організованої Національною асоціацією темношкірих журналістів у вересні, вона наголосила, що Трамп бреше.

Після того як Гарріс і Трамп провели дебати, де той уперше згадав про гаїтян зі Спрингфілду, на адресу міської гаїтянської громади почався шквал анонімних погроз, що змусив місцеву владу скасувати святкування дня культурного розмаїття, а губернатор Огайо назвав цю історію «сміттям» і «просто неправдою».

Раніше Дональд Трамп заявляв, що гаїтянські мігранти, попри їхній захищений федеральним законом статус, є «нелегальними іммігрантами, як на мене», заявивши, що анулює їхній статус і депортує, якщо виграє ще один термін на виборах президента США в листопаді.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.