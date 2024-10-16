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У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Raytheon

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. В американському Міністерстві оборони наголошують, що починаючи з серпня 2021 року це 67-й транш обладнання й техніки від адміністрації президента Джо Байдена із запасів Пентагону. Ось що включає новий пакет:

Також пакет включає навчання й укомплектування українських військ.

Наприкінці вересня США повідомили про новий пакет оборонної допомоги Україні на $7,9 мільярда. А перед цим Вашингтон виділив пакет допомоги на $375 мільйонів.