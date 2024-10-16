Нардеп Одарченко визнав, що пропонував хабар ексголові Держвідновлення Мустафі Найєму

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Нардеп-втікач Андрій Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, сьогодні визнав, що запропонував хабар Найєму.

Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду, до якого Одарченко доєднався онлайн.

Нардеп каже, що саме Найєм змусив дати хабар. Про яку суму вони домовилися — Одарченко не памʼятає, але особисто він просив передати $10 тисяч.

Фігурант справи не розкрив свого місцеперебування, але підтвердив, що виїхав з України, оскільки тут була «небезпека його життю і здоровʼю». На запитання прокурорки, як він перетнув державний кордон, Одарченко відповів: «Самостійно».

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

Андрій Одарченко наполягає на тому, що звернувся до тодішнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, щоб з Фонду ліквідації виділити гроші на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, ректором якого на той момент він був. Фігурант справи каже, що саме Кубраков скерував його до тодішнього очільника Держвідновлення Мустафи Найєма.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.

18 вересня стало відомо, що Одарченко не зʼявився до суду і незаконно виїхав за кордон.

23 вересня ВАКС стягнув заставу, внесену за Одарченка та заочно арештував його.