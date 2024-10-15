Міжнародна група з протидії відмиванню грошей може внести Росію до чорного списку. Це відріже Москву від глобальної економіки

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наступного тижня обговорить, чи включати Росію до свого чорного списку. Це рішення може відрізати Москву від глобальної економіки.

Про це пише Politico з посиланням на конфіденційний документ FATF, що опинився в розпорядженні видання.

Хоча FATF і не має зобовʼязувальних рішень, її звіти та висновки впливають на світову фінансову систему і роботу інвесторів. Зокрема, організація веде так званий чорний список країн, які не співпрацюють із FATF і не борються з відмиванням коштів або можуть фінансувати тероризм. Таким державам украй важко залучати іноземні інвестиції.

Включення Росії до чорного списку FATF з квітня 2022 року домагається Україна. Відтоді Київ постійно, хоч і неуспішно, надавав нові докази для зниження рейтингу Москви.

У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії в організації. Рейтинг РФ ще не знижували, хоч публічно група заявляла, що вважає агресію Росії проти України неприйнятною і такою, що суперечить її «основним принципам».

Нові докази України внутрішній орган FATF, за даними Politico, розгляне 22 жовтня. Цього разу наголосять на тісній фінансовій і військовій співпраці між Росією і країнами з низьким рейтингом FATF — Іраном і Північною Кореєю. Також у доповіді йдеться про фінансування Росією незаконних військових формувань, таких як «ПВК Вагнера».

Крім того, у документі йдеться про використання Росією Telegram і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну — від зерна до корисних копалин.