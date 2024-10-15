Сертифікація «Укренерго» не вплине на імпорт електроенергії з ЄС взимку

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Сертифікація «Укренерго» як незалежного оператора системи (ISO) не вплине на імпорт електроенергії з Європейського Союзу взимку.

Про це заявив секретаріат Енергетичного співтовариства.

Сертифікація «Укренерго» як незалежного оператора системи передачі, що розпочалася ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, триває для гармонізації управління підприємством за стандартами ЄС. А заяви про те, що цей процес може вплинути на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є помилковими.

У співтоваристві зазначають, що внутрішній лист до НКРЕКП використали для поширення недостовірної інформації.

«Нашим завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, включно зі збільшенням імпорту електроенергії та ремонтом інфраструктури», — наголосили в секретаріаті Енергетичного співтовариства.